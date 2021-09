Bolsonaro na ONU: 21 perguntas que ele jamais responderá dia 21

Presidente, o que o senhor tem a dizer sobre a ‘traição’ de sua ex-mulher, que lhe passava as pernas no esquema da rachadinha familiar

Presidente, por falar em Queiroz, como anda sua relação com notórios milicianos do Rio ? O senhor e seus filhos ainda pretendem condecorar mais algum?

Presidente, aqui nos EUA, o senhor continuará amaldiçoando as máscaras , como no Brasil, ou fará como o Dudu Bananinha em Israel, e miará como um gatinho?

Presidente, falando em vacinas, o senhor dirá - no país da Pfizer - que o imunizante deles transforma as pessoas em jacarés

Presidente, o senhor está levando o currículo do bolsokid Bananinha para tentar o emplacar como chapista no Shake Shack ou no Five Guys de Washington?