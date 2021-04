Bolsonaro pode ter sido contactado por cúmplices do chefe da milícia do Rio

Fontes ouvidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sugerem que o presidente Jair Bolsonaro foi contactado por milicianos (foto: AFP) Jair Bolsonaro (sem partido) foi contactado por milicianos cúmplices do ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (Bope) Adriano da Nóbrega. O militar era chefe da milícia do Escritório do Crime e foi morto em confronto com a Polícia Militar baiana em fevereiro de 2020. Diálogos transcritos de grampos telefônicos sugerem que o presidente(sem partido) foi contactado porcúmplices do ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (Bope). O militar era chefe da milícia doe foi morto em confronto com a Polícia Militar baiana em fevereiro de 2020.









Nele, os cúmplices do ex-capitão fizeram contato com “Jair”, “HNI (PRESIDENTE)” e “cara da casa de vidro”, logo após a morte do miliciano. Segundo fontes do Ministério Público do Rio de Janeiro, ouvidas em anonimato, o conjunto de circunstâncias permite concluir que os nomes são referências a Bolsonaro. “O cara da casa de vidro” seria uma referência aos palácios do Planalto, sede do Executivo federal, e da Alvorada, a residência oficial do presidente, ambos com fachada inteiramente de vidro.





No entanto, o Ministério Público Estadual não tem autorização para investigar o presidente da República. Neste caso, o órgão tem a obrigação constitucional de encerrar a investigação e encaminhar o processo à Procuradoria Geral da República, que tem esse poder. A reportagem do Intercept questionou a PRG, que informou não ter resultados para o número do processo indicado.