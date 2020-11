Bolsonaro pede votos para 'Wal do Açaí', suspeita de ter sido sua funcionária fantasma

Bolsonaro usou live como 'horário eleitoral gratuito para seu filho Carlos e para 'Wal do Açaí' (foto: Reprodução/Facebook)



O presidente Jair Bolsonaro usou parte do tempo de sua live semanal para fazer propaganda para candidatos a vereadores e prefeitos de diversas cidades do Brasil. Entre eles, seu filho Carlos Bolsonaro, candidato no Rio de Janeiro e Walderice Santos da Conceição, candidata em Angra dos Reis.





entre 2003 e 2018. Em 2018, ficou conhecida nacionalmente como "Wal do Açaí", após uma matéria da Folha de S.Paulo revelar que ela seria uma funcionária fantasma do gabinete de Bolsonaro. Wal não exercia expediente na Câmara. Na realidade, vendia açaí em uma praia de Angra dos Reis, região onde o presidente possui uma casa.



Walderice foi servidora do gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. Em 2018, ficou conhecida nacionalmente como “”, após uma matéria da Folha de S.Paulo revelar que ela seria umado gabinete de Bolsonaro. Wal não exercia expediente na Câmara. Na realidade, vendia açaí em uma praia de Angra dos Reis, região onde o presidente possui uma casa.

Na urna, Walderice usará o nome de “Wal Bolsonaro”. Ela é investigada pela Procuradoria do Distrito Federal em apurações envolvendo funcionários fantasmas do gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Outra investigada pelo mesmo motivo é Nathália Queiroz, filha de ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, preso em Atibaia-SP, por supostamente participar do esquema de rachadinha no gabinete do filho do presidente.





Como Wal é apenas investigada, não há proibição de que ela se lance candidata. São impedidos de concorrerem às eleições apenas pessoas condenadas por decisão colegiada da Justiça, o que ocorre a partir da segunda instância ou em caso de condenados diretamente por tribunais superiores.

Versões de Bolsonaro

À época das acusações sobre ter pago com dinheiro público uma pessoa que não prestava serviços em seu gabinete, Bolsonaro deu diversas versões sobre o caso.



A versão que ele sustenta atualmente surgiu meses depois da repercussão do caso. O presidente alega que Walderice estaria de férias da Câmara quando foi flagrada vendendo açaí. Essa versão foi repetida por ele durante a live desta quinta-feira.





Entretanto, moradores da região revelaram que Wal não prestava serviços na Câmara, e tinha como profissão o comercio de açaí, na loja que, inclusive, levava o seu nome: “Wal Açaí”. Além disso, trabalhava na casa de veraneio de Bolsonaro em Angra, junto com seu marido Denílson.





A própria Wal assumiu para repórteres da Folha que trabalhava diariamente na loja de açaí e que não cumpria expediente na Câmara.