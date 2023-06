PGR: Zeca Dirceu entra com ação de investigação contra Bolsonaro

440

A Procuradoria Geral da República (PGR) recebeu um pedido de investigação, nessa terça-feira (13/06), feita pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu (PR), para apurar os pagamentos irregulares de auxílios a caminhoneiros e taxistas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022.





O PT pede investigação de responsabilidade do ex-ministro do trabalho José Carlos Oliveira, já que era a pasta que deveria definir os critérios para os pagamentos indevidos, assim como investigação por improbidade contra os responsáveis pelo prejuízo causado aos cofres públicos e o ressarcimento do valor. Dirceu também pediu a identificação e punição legal dos beneficiários.





O órgão também evidenciou a falta de critérios para a entrega dos dois benefícios, como por exemplo, ser provado que as pessoas não tinham registro dos veículos de carga ou dos táxis.





"Com relação ao benefício do taxista, foi identificado pagamento a 246,7 mil pessoas que não cumpriram os critérios de elegibilidade, o que custou R$ 1,395 bilhão pagos indevidamente - 75% do total do programa. Com relação ao auxílio caminhoneiro, 110 mil pessoas receberam indevidamente, com custo de R$ 582,87 milhões, ou 25% do total desembolsado pelo governo", escreveu

Por fim, o líder do PT pediu que sejam encaminhadas as informações ao Ministério Público Eleitoral (MPE), para reforçar ações judiciais por abuso do poder econômico ou político na campanha de reeleição do ex-presidente.