PT e PL se unem em ação que pode levar à cassação de Moro

Senador Sergio Moro é acusado de caixa dois e abuso de poder econômico (foto: Reprodução/Senado)



O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) uniu, nessa terça-feira (13/6), ações eleitorais movidas pelo Partido dos Trabalhados e do Partido Liberal que podem levar à cassação do mandato do senador Sergio Moro (União-PR). Ambas as siglas acionaram a Justiça contra o ex-juiz federal, no entanto a ação do PL corre em segredo de Justiça.









Os partidos também alegam que Moro particou abuso de poder econômico, caixa dois, uso indevido dos meios de comunicação e irregularidades em contratos.





Moro defende que não foram apresentadas provas de que ele promoveu desequilíbrio eleitoral, mas o tribunal decidiu rejeitar um pedido do ex-juiz federal, que solicitava o trancamento da ação judicial eleitoral contra ele.





Com isso, o desembargador decidiu unir o pedido do PT ao do PL, sob o argumento de que, diante da possibilidade de coincidência de pedidos e causas, os processos deveriam ser unificados.