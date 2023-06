Lula: 'Os preços estão baixando e vão baixar ainda mais'

440

Lula esteve em Abaetetuba, no Pará, para entregar mais de 200 unidades do Minha Casa Minha Vida (foto: TV Brasil/Reprodução) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou expectativas em relação à economia brasileira. Em agenda oficial em Abaetetuba, no Pará, Lula disse que os "preços estão baixando e vão abaixar mais ainda".





Em seu discurso, ele afirmou ainda que voltou à presidência da República para "consertar o país outra vez" e gerou expectativas sobre o futuro país.





Entrega de casas

O presidente Lula esteve em Abaetetuba, no Pará, acompanhado do ministro das Cidades, Jader Filho, para entregar mais de 200 unidades do Minha Casa Minha Vida. Também estiveram presentes o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

Depois o petista segue para Belém, onde terá a cerimônia de anúncio da COP 30, conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontecerá em 2025, na cidade.