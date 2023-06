Lula: 'Se dependesse da elite brasileira, eu não estaria aqui'

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acredita que, se dependesse da "elite brasileira", não teria vencido as eleições de 2022 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração do petista ocorreu durante a entrega de moradias do "Minha Casa, Minha Vida", em Abaetetuba, no Pará, neste sábado (17/6).





Lula, que sempre dirigiu seus mandatos com ênfase aos mais pobres, ressaltou que seu terceiro mandato também é destinado a governar para a população "mais humilde".









Em sua fala, Lula também defendeu a distribuição de renda entre a população. Para ele, se apenas uma minoria tem muito dinheiro, e o resto "não tem nada", o Estado passa a ter "miséria, fome, desemprego, violência e prostituição".





"Mas, em um país em que, em vez de poucos terem muito dinheiro, se todos tiverem pouco dinheiro, significa progresso, desenvolvimento, consumo, emprego, salário e educação, porque o dinheiro no país precisa circular, para que todos possam ter aquilo que eles produzem, ter aquilo que a gente deseja", pontuou.

Entrega de casas





O presidente Lula esteve em Abaetetuba, no Pará, acompanhado do ministro das Cidades, Jader Filho, para entregar mais de 200 unidades do Minha Casa Minha Vida. Também estiveram presentes o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

O presidente Lula (PT) está no Pará neste fim de semana (foto: TV Brasil/Reprodução)