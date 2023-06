Moro sobre Zanin: 'Fez um trabalho profissional, assim como eu fiz o meu'

440

Cristiano Zanin está sendo sabatinado na CCJ do Senado, na manhã desta quarta-feira (21/6) (foto: Reprodução/Agência Senado) O senador Sergio Moro (União-PR) disse ao advogado Cristiano Zanin, indicado a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ele fez um "trabalho profissional" nos processos do presidente Lula na Operação Lava-Jato.





"O indicado tem que ser sabatinado rigorosamente. Quero dizer que faria da mesma maneira com qualquer fosse o indicado, qualquer fosse o presidente, não existe nenhuma questão pessoal. Respeito seu trabalho como advogado, Lava-Jato, que foi um trabalho profissional, assim como eu fiz meu trabalho como juiz, como profissional", disse Moro para Zanin.

Apesar de afirmar que faria perguntas técnicas, Moro iniciou os questionamentos perguntando da relação pessoal do advogado com o presidente Lula. Na sequência, questionou se ele teria sido padrinho de casamento do petista. "É importante para nós do Senado termos presente se essa relação vai além da atuação como advogado particular".