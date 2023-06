Lula se encontra com o Papa Francisco no Vaticano

440

(foto: Reprodução/Ricardo Stuckert) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido, nesta quarta-feira (21/6), pelo Papa Francisco, no Vaticano. O petista está na Itália para uma série de compromissos. O encontro foi registrado e publicado nas redes sociais.

"Agradeço o Papa Francisco pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz no mundo", disse Lula sobre o encontro.

Agradeço o Papa Francisco pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz no mundo.



%uD83D%uDCF8: @ricardostuckert pic.twitter.com/2opMQbxXxv %u2014 Lula (@LulaOficial) June 21, 2023









"Recebendo as bençãos do Papa Francisco e entregando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia e que anualmente atrai peregrinos de todo o Brasil para uma das maiores festas católicas do mundo, o Círio de Nazaré. Aproveitamos o encontro para convidar o Papa a participar das festividades deste ano, que acontece em outubro, em Belém.", publicou Janja, em suas redes sociais.

Recebendo as bençãos do Papa Francisco e entregando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia e que anualmente atrai peregrinos de todo o Brasil para uma das maiores festas católicas do mundo, o Círio de Nazaré. Aproveitamos o encontro para convidar o Papa a... pic.twitter.com/ueBAKcjUHO %u2014 Janja Lula Silva (@JanjaLula) June 21, 2023