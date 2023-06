Genial/Quaest: governo Lula é considerado positivo para 37% dos brasileiros

440

Condução econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovada por 46% dos entrevistados; já 41% acham que está errada (foto: Ricardo Stuckert/PR) O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 37%, segundo pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (21/6); 32% avaliam a gestão como regular, enquanto 27% veem como negativa.





A pesquisa também pediu para os entrevistados compararem o atual governo com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os dois governos anteriores do petista, de 2002 a 2010.









Na comparação com os dois primeiros governos, 35% afirmam que o terceiro mandato está melhor que os anteriores. Já 33% acreditam que os primeiros foram melhores, enquanto 24% avaliam como igual.





Na segmentação por região, apenas no Sul do país a avaliação do atual governo é majoritariamente negativa, com 49% descontentes, contra 48% favoráveis. No Sudeste, o petista aparece com 51% contentes; no Nordeste, lidera com folga, de 71% contentes; e no Centro-Oeste/Norte, unidos no levantamento, registra 56% de aprovação.





Entre as classes mais abastadas, com renda familiar superior a cinco salários mínimos, 49% não estão contentes com a atual gestão, contra 46% que aprovam. Já entre os mais pobres, que recebem até dois salários mínimos, o petista lidera com 64% favoráveis, e 32% negativos.





Os brancos, que, na pesquisa de abril, desaprovavam o governo, com 51% contra 42%, na recente pesquisa aprovam por 52% contra 43%.

Dentre os eleitores que optaram pelo ex-presidente Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022, 22% se mostraram contentes com o trabalho do adversário político, contra 76% críticos. Já os eleitores de Lula que não estão satisfeitos com a gestão são 7%; os satisfeitos, 90%.



Economia





A direção econômica do governo Lula foi apontada como correta por 46% dos entrevistados; 41% acreditam que a condução está errada.





Nos últimos 12 meses, seis últimos do governo Bolsonaro e os seis primeiros do petista, a economia do Brasil não alterou de acordo com 38%. Já 32% apontam uma melhora, e 26% acreditam ter piorado. Mas a expectativa para os 12 meses seguintes é favorável para 56%; 25% acreditam que vai piorar.





O estudo foi feito com base em 2.029 entrevistas, realizadas entre 15 e 18 de junho, e tem margem de erro estimada em 2,2 pontos percentuais. Foram ouvidas pessoas de 120 cidades, segundo o método de probabilidade proporcional ao tamanho, com maiores de 16 anos.