Lula chega à Itália para compromissos com o Papa e líderes políticos

Acompanhado de Janja, Lula se despediu do vice-presidente, Geraldo Alckmin, enquanto embarcava para a Itália nessa segunda-feira (19/6) (foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aterrissou em Roma, na Itália, nesta terça-feira (20/6). Essa é a terceira viagem do líder político ao continente europeu desde que retomou seu posto no Palácio do Planalto.

Nestes compromissos europeus, Lula tem na agenda um encontro com o sociólogo italiano Domenico de Masi, conhecido por introduzir a ideia de 'ócio criativo', já nesta terça-feira. Além disso, o presidente brasileiro irá se reunir com o Papa Francisco nesta quarta-feira. Na pauta do encontro, estão temas como guerra na Ucrânia e combate à fome.

Também nesta quarta, Lula terá encontros com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

A viagem também inclui compromissos na França, com uma reunião com o presidente francês, Emmanuel Macron. Lula ainda fará um discurso durante o show da banda Coldplay em Paris, na França, na sexta-feira. A apresentação faz parte de um evento beneficente que acontecerá na Torre Eiffel. O show é organizado por uma organização não governamental (ONG), à qual é ligado o vocalista. O convite a Lula foi feito diretamente por Chris Martin