Lula diz que telefonou para o Papa para marcar visita

440

Lula e Francisco se encontraram em fevereiro de 2020 (foto: Ricardo Stuckert / lula.com.br)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira (19/6) que ligou para o papa Francisco para lhe fazer uma visita. Ele usou suas redes sociais para divulgar que pediu o encontro diretamente com o pontífice. Lula ainda adiantou quais assuntos vai debater com o líder da Igreja Católica.

“Tomei a liberdade de ligar para o Papa e pedi para visitá-lo. Quero conversar sobre a guerra e sobre a desigualdade no mundo. Eu já tinha feito uma visita ao Papa antes da pandemia e falamos sobre o combate a fome”, publicou.

Tomei a liberdade de ligar para o Papa e pedi para visitá-lo. Quero conversar sobre a guerra e sobre a desigualdade no mundo. Eu já tinha feito uma visita ao Papa antes da pandemia e falamos sobre o combate a fome. É preciso uma consciência mundial para nos indignarmos contra a... %u2014 Lula (@LulaOficial) June 19, 2023

Lula ainda afirmou que a fome é um problema global e que é possível pensar em políticas para a resolução do problema. “É preciso uma consciência mundial para nos indignarmos contra a fome no mundo. O problema não é falta de produção de alimentos”, disse.

O presidente já havia adiantado a reunião durante sua live semanal, quando falou mais sobre sua relação com o Santo Padre. “Eu telefonei pra ele, falei que gostaria de ir a Roma fazer uma visita para ele em agradecimento a tudo que ele fez por mim quando eu estava na Polícia Federal. Estou muito interessado em acabar com a guerra da Ucrânia e da Rússia, quero conversar com ele sobre essa questão da paz e também sobre a questão da desigualdade”, adiantou.

Lula ressaltou a humildade de Francisco e contou que pretende contar com a ajuda do Papa em uma campanha contra a desigualdade. “Quando eu saí da prisão, eu fui falar com o papa que eu queria fazer uma campanha mundial contra a desigualdade. Eu vou voltar a conversar com ele porque eu quero aproveitar o meu mandato como presidente para tentar criar uma consciência mundial de que não é explicável e que temos que nos indignar contra a fome”, apontou.

Lula ainda comentou sobre a possibilidade de convidar Francisco para o Círio de Nazaré. “Ele conhece a festa, sabe a importância. Não sei se o papa correria riscos em uma festa com milhões de pessoas, mas seria uma visita extraordinária. Mas aí tem que acertar com a Igreja Católica Brasileira. Mas eu não me neguei a fazer o convite a ele”, prometeu.

Viagem à Europa

O encontro de Lula e o papa Francisco deve acontecer amanhã (20/6). O presidente já havia anunciado que faria uma viagem ao continente europeu esta semana. Ele deve decolar na noite de hoje.

A agenda também conta com um discurso durante o show da banda Coldplay em Paris, na França, na sexta-feira. A apresentação faz parte de um evento beneficente que acontecerá na Torre Eiffel. O show é organizado por uma organização não governamental (ONG), à qual é ligado o vocalista. O convite a Lula foi feito diretamente por Chris Martin. Na quinta-feira, Lula tem uma reunião marcada com o presidente francês, Emmanuel Macron.