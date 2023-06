Dias depois de receber pix, Dallagnol vai para os EUA: "Novas aventuras"

440

Com o mandato cassado e pix de R$ 150 mil, Deltan Dallagnol vai para os EUA (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) viajou para Chicago, nos Estados Unidos, para “novas aventuras”, segundo publicação feita nos stories de seu perfil no Instagram por volta da 1h da madrugada desta segunda-feira (19/6).

Na publicação, Dallagnol aparece mostrando o passaporte e sinalizando um painel que indica o embarque para um voo com destino a Chicago.

A viagem acontece dias depois que o ex-deputado afirmou ter recebido mais de R$ 150 mil do que ele chamou de 'agentes de Deus' para pagar a sentença imposta pelo Superior Tribunal de Justiça. Dallagnol foi condenado a restituir R$ 2,8 milhões de gastos com diárias e passagens na Operação Lava Jato.

"Agora eu vejo mais um presente de Deus e de vocês acontecendo. Olha a quantidade de Pix que começaram a entrar na minha conta desde a última sexta-feira. Centenas e centenas de pessoas começaram a fazer PIX para a minha conta. Mais uma vez expressando solidariedade, protegendo a minha família do mal que querem nos causar e mostrando que eu não estou sozinho, que vocês estão comigo nessa luta por justiça no nosso país. Eu agradeço a Deus e cada um de vocês que têm sido agentes de Deus na minha vida".

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Deltan exibiu em seu celular uma série de transferências bancárias que, segundo ele, são depósitos feitos por PIX, para ajudar a pagar a condenação.

Em maio, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela cassação do mandato de deputado federal de Deltan. No início de junho, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados confirmou a cassação do mandato do ex-deputado federal.

Quem assumiu a vaga deixada por Dallagnol é o deputado do Partido Liberal (PL), Itamar Paim (PR).