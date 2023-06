Mesa Diretora da Câmara confirma cassação de Deltan Dallagnol

Deltan ainda era deputado porque constituição determina que decisão do TSE passe pela Câmara (foto: TV Câmara/Reprodução)

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados confirmou a cassação do mandato do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), nesta terça-feira (6/6). Os parlamentares decidiram, por unanimidade, manter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que indeferiu a candidatura do ex-procurador da Lava Jato no dia 16 de maio.