STF rejeita denúncia de corrupção contra Arthur Lira

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou uma denúncia de corrupção contra o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O julgamento ocorreu na tarde desta terça-feira (6). Os magistrados mudaram uma decisão anterior, que já tinha aceito a denúncia contra o parlamentar.



O julgamento começou há dois anos e meio, mas tinha sidfo paralisado por um pedido de vistas (mais tempo para analisar o caso) por parte do ministro Toffoli. Já havia maioria de votos para abrir ação penal.

Arthur Lira era acusado de receber R$ 106 mil em propina, após delação de Alberto Yousseff (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

No entanto, os magistrados da turma entenderam que o ministro André Mendonça poderia votar, substituindo a avaliação do antecessor dele, Marco Aurélio Mello, que se aposentou no ano passado. O caso está relacionado com as investigações da operação Lava-Jato.Na ação, Lira era acusado de ser o destino final de R$ 106 mil em propina que foram encontrados com um assessor dele no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ao ser pego pela Polícia Federal, o assessor afirmou que o montante seria levado até Brasília para ser entregue a Lira.A Procuradoria-Geral da República (PGR), que apresentou a denúncia, posteriormente mudou de entendimento e passou a defender o arquivamento do caso.