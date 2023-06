Lula anuncia R$ 7,6 bilhões ao agronegócio e defende pacificação

Ontem, no dia Mundial do Meio Ambiente, Lula fez um apelo para que o agronegócio parasse de desmatar para plantar soja

"Não tem que existir rivalidade entre exportar manufaturados e commodities. O Brasil precisa da agricultura e precisa da indústria. Outra polêmica que eu acho maluca é o pequeno proprietário e o agronegócio. São duas coisas totalmente necessárias para o país. Não há rivalidade, não há porque o preconceito do grande contra o pequeno ou do pequeno contra o grande. O Brasil precisa dos dois porque os dois ajudam o Brasil", apontou.

"Então, pelo amor de Deus, é preciso parar de construir rivalidade onde ela não existe. A gente não pode dar corda pro discurso, ignorante. Por que eu poderia ser contra um produtor rural que quer terra para trabalhar? Por que eu poderia ser contra um grande produtor que está produzindo e vendendo sua soja ou fazendo o Brasil voltar a plantar algodão, coisa que o Brasil tenha deixado de plantar?", questionou.

"Joguem o ódio na lata do lixo, coloque o seu coração par bater [...] É esse o mundo que precisamos porque o ser humano nasceu para viver em comunidade, ele não nasceu para para viver do ódio, para viver separado, para viver brigando. Nós não somos galos de briga", acrescentou.





Lula ainda criticou o valor do Plano Safra em 2022. "Quem é do agro sabe como foi o Plano Safra no ano passado, talvez o pior plano safra história do agronegócio", disse, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



"Quero que nosso país produza muito mais, exporte muito mais, com sustentabilidade. Não há contradição entre o pequeno e o grande agricultor, precisamos do trabalho de todos. E o governo federal irá ajudar nisso".