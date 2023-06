Flávio Bolsonaro: 'Nunca tem almoço grátis em governo petista'

440

O senador escreveu que, para bancar o carro popular, o governo irá aumentar os impostos do diesel, o que, segundo ele, vai deixar a população sem carro e sem comida (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)



Nesta terça-feira (6/6), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou a decisão do governo Lula em retomar parcialmente a tributação sobre o diesel para compensar o impacto fiscal do programa de incentivo à compra de automóveis. ”Nunca teve almoço grátis com o governo petista e você não achou que seria agora, né?! Deveriam trocar a sigla PT por PM, Partido da Mentira!”, diz a postagem no Twitter. Nesta terça-feira (6/6), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou a decisão do governo Lula em retomar parcialmente a tributação sobre o diesel para compensar o impacto fiscal do programa de incentivo à compra de automóveis. ”Nunca teve almoço grátis com o governo petista e você não achou que seria agora, né?! Deveriam trocar a sigla PT por PM, Partido da Mentira!”, diz a postagem no Twitter.





O senador escreveu que, para bancar o carro popular, o governo irá aumentar os impostos do diesel, o que, segundo ele, vai deixar a população sem carro e sem comida (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) O senador escreveu que, para bancar o carro popular, o governo irá aumentar os impostos do diesel, o que, segundo ele, vai deixar a população sem carro e sem comida, “já que a reoneração do diesel deixará o frete mais caro e impactará produtores e consumidores”.





Para bancar o tal carro popular, governo vai subir os impostos do diesel!



Quem precisa vai continuar sem carro e ainda vai pagar mais na comida, já que a reoneração do diesel deixará o frete mais caro e impactará produtores e consumidores.



Nunca teve almoço grátis com o governo... pic.twitter.com/Ophnjs7E8S %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 6, 2023

Aumento no preço do diesel

No início do ano, o presidente Lula editou uma Medida Provisória que prorrogava a desoneração de tributos sobre combustíveis adotada por Jair Bolsonaro (PL) até janeiro de 2024. Entretanto, Lula deve autorizar a antecipação parcial da reoneração do diesel a partir de setembro deste ano.









Leia: Governo deve retomar impostos sobre o diesel para bancar carros populares Com isso, o governo pretende arrecadar aproximadamente R$ 3 bilhões em novas receitas em 2023, que serão usadas para compensar o impacto fiscal do programa de incentivo à compra de carros, caminhões e automóveis.

Barateamento dos automóveis





Leia: Governo Lula anuncia corte de impostos para baratear carros populares No dia 25 de maio, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou a formulação de um programa para fomentar a compra de automóveis de até R$ 120 mil. Na ocasião, ele disse que os descontos nos preços finais ficariam entre 1,5% e 10,96%, seguindo a lógica de: quanto mais barato o carro, maior o desconto.

O atual desenho do programa prevê a concessão de um crédito tributário às montadoras que venderem os veículos com descontos aos consumidores, conforme pactuado com o governo. Os benefícios concedidos terão limites de R$ 500 milhões para carros, R$ 300 milhões para ônibus e R$ 700 milhões para caminhões.