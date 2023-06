Gil do Vigor para Janones: 'Sejamos honestos e claros com o povo'

440

Gil do Vigor rebateu fala do deputado Janones nas redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução/Billy Boss/Câmara dos Deputados) O economista e ex-BBB Gil do Vigor rebateu uma fala do deputado federal André Janones (Avante-MG), que afirmou que as passagens de avião iriam abaixar, em razão dos impostos federais do setor aéreo, que foram zerados até 2026. Ao responde-lo, Gil disse que o correto seria afirmar que há "uma expectativa", mas declarou que não acredita que a medida terá efeito significativo sobre os preços das passagens aéreas.





Gil também pediu ao parlamentar para ser "honesto e claro" com o povo e pediu para ser cauteloso ao afirmar "como resultado o que tão somente são expectativas".













Calma calma calma! A frase deveria ser 'existe uma expectativa que após zeramos os impostos federais sobre o transporte aéreo, as empresas repassem essa variação nos custos (e não apenas absorvam a isenção fiscal para aumento da margem de lucro), ocasionando assim em uma queda do... https://t.co/zgaeiNKiKL %u2014 GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 5, 2023

"Calma calma calma! A frase deveria ser 'existe uma expectativa que após zeramos os impostos federais sobre o transporte aéreo, as empresas repassem essa variação nos custos (e não apenas absorvam a isenção fiscal para aumento da margem de lucro), ocasionando assim em uma queda do preço da passagem'. Particularmente, não acredito que tal política fiscal surtirá um efeito significativo sobre os preços mas enfim, seguimos!", rebateu Gil do Vigor.





"Eu ressaltaria também que a economia é dinâmica e não podemos prometer o ovo que está dentro do cu da galinha, ainda mais para um povo que anseia tanto por melhorias. Sejamos honestos e claros para com o povo, trabalhando sim, esperando bons resultados sim mas sem afirmar como resultado o que tão somente são expectativas", completou.

Isenção ao setor aéreo





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei 14.592/23, na semana passada, que concede isenção de tributos a empresas aéreas. A lei zera as alíquotas do PIS e da Cofins sobre as receitas obtidas pelas empresas de transporte aéreo regular de passageiros no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026.