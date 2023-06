Vídeo com fala de Carlos Bolsonaro viraliza nas redes

440

Fala de Carlos Bolsonaro viraliza nas redes sociais e usuários questionam a complexidade (foto: Reprodução/YouTube) Viralizou nas redes sociais, nesta semana, um vídeo do vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) em que ele comenta o início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O vídeo é de uma entrevista de março de 2019 à jornalista Leda Nagle, para o seu canal no YouTube, no entanto, usuários estão comentando a complexidade da fala do parlamentar.





Todo mundo já viu o Carluxo escrevendo um texto meio surtado no Twitter? Se era engraçado em texto, imagine agora em vídeo... pic.twitter.com/t5otpSfr1w %u2014 Vinicios Betiol (@mb_vinicios1) June 5, 2023





Na época, a gestão de Jair Bolsonaro tinha apenas três meses.

Repercussão





Nas redes sociais, internautas comentaram a complexidade da fala do vereador. "Dificuldades cognitivas e de raciocínio. Evidências claras de TDAH. Olhar evasivo, falta de clareza verbal. Tendência à esquizofrenia", escreveu um usuário.





Outro usuário reagiu com uma citação da série The Office, em que diz: "Às vezes eu começo uma frase e nem sei onde vai parar. Só espero saber até terminar de falar".





Já outro usuário comentou a reação da jornalista. "Meu Deus. E a cara da Leda sem entender nada?".





Tendência à esquizofrenia %u2014 L.Fernando (@LFernando54) June 5, 2023

Meu Deus. E a cara da Leda sem entender nada ? Kkkkkk %u2014 Igor Ferreira (@IgorSiena) June 5, 2023