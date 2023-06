STF derruba decisão da justiça do Rio, e Carlos Bolsonaro volta a ser réu

Apenas os ministros indicados por Bolsonaro votaram a favor de Carlos (foto: Renan Olaz/CMRJ)

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que determinou que a Justiça do Rio de Janeiro analise novamente uma queixa por difamação contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), protocolada pelo PSOL. Por 3 votos a 2, o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a ser réu.