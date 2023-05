MBL cita ataque de bolsonaristas e desiste de manifestação pró-Dallagnol

O Movimento Brasil Livre (MBL) anunciou, nesta terça-feira (30/5), que não vai mais participar da manifestação em apoio ao ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) maracada para 4 de junho. O grupo afirma que a mobilização tem sido sabotada por “alas do bolsonarismo”, por medo do Supremo Tribunal Federal (STF) e ódio ao próprio MBL.

A manifestação foi convocada por Dallagnol contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, por unanimidade entre os ministros, decidiu indeferir a candidatura do ex-procurador da Lava-Jato nas eleições de 2022. O MBL disse que ajudaria a convocar e organizar o movimento, mas agora questiona a suposta sabotagem da própria direita.

“É curioso que seja assim, pois se trata de uma pauta que converge com seus próprios interesses nominais, isto é, fazer oposição ao PT (Partido dos Trabalhadores) e denunciar o arbítrio dos tribunais superiores, assim como a tentativa de censura”, disse o MBL em um trecho da nota.

O MBL também ressalta que se tornaram divulgadores quase que “isolados”, mesmo com a liderança e a militância se organizando para os atos. “ Tudo isso fizemos sob ataques dos bolsonaristas e com pouca solidariedade de outros agentes. Mesmo da parte do próprio Deltan, temos visto o seu esforço de se dissociar e se distanciar do MBL”, questiona o grupo.