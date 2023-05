Presidente do Uruguai critica falas de Lula sobre a Venezuela

440

Lula se encontrou com o presidente Venezuelano, Nicolás Maduro, e defendeu o regime no país (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, criticou as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que defendeu o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. As declarações foram dadas durante a reunião fechada da Cúpula da América do Sul, nesta terça-feira (30/5), mas o líder do vizinho sul-americano transmitiu sua fala nas redes sociais.









O presidente uruguaio ainda disse que chamar a questão de “narrativa” é “tapar o sol com o dedo”. “Agora, se há tantos grupos no mundo que estão tratando de mediar para que a democracia seja plena na Venezuela, para que se respeitem os direitos humanos, para que não haja presos políticos, o pior que se pode fazer é tapar o sol com um dedo”, continuou.





Já durante a reunião, Lula voltou a defender a retomada da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), argumentando que o fórum é importante para a solução de controvérsias entre os vizinhos. No entanto, Lacalle Pou também fez um discurso contra a retomada do grupo, afirmando que é um “clube ideológico”.





“Chega de instituições, basta de instituições. Vamos ao tema da Unasul, vamos colocar o nome das coisas. Quando assumimos o governo, nos retiramos da Unasul. Em seguida chegou o convite para ingressar no Prosul, dissemos não. Porque se não terminamos sendo clubes ideológicos”, afirmou.