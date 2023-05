Venezuelanos protestam em frente ao Itamaraty contra presença de Maduro

440

Lula tenta reatar relações diplomáticas com a Venezuela, após o ex-presidente Bolsonaro vetar a entrada de autoridades no Brasil (foto: Victor Correia/CB/D.A. Press)

“A presença (de Maduro) insulta a memória das vítimas que já morreram nesses anos todos por exercerem o direito de protesto, por tentarem reverter uma situação penosa no nosso país. A gente não entende como um país como o Brasil abre a porta para um ditador”, disse ao Correio Gabriela Alvarez, que mora em Brasília desde 2009. Ela reclama que, com 400 mil venezuelanos no Brasil, “ele seja recebido com honras e até seja justificada sua presença aqui”.





Segundo ela, “até a corte penal internacional conhece os fatos, a tortura sistemática dos presos políticos, repressão da liberdade de expressão na Venezuela e também o desrespeito ao nosso direito de ter eleições livres, transparentes e justas”.





Construtores da Itaipu Também se manifestaram em frente ao Itamaraty trabalhadores paraguaios que atuaram na construção da Hidrelétrica de Itaipu, e que exigem direitos que não foram pagos pelo Paraguai há 33 anos. O presidente do país, Mário Abdo Benítez, é um dos integrantes da cúpula que se reúne com Lula.

“Essa reivindicação social e laboral nós estamos levando há 33 anos. E não fomos reconhecidos até agora. Os trabalhadores brasileiros foram indenizados, receberam 22 benefícios sociais, laborais, e, no Paraguai, nenhum benefício foi pago”, contou o engenheiro ambiental Francisco Rolon, que preside a associação dos trabalhadores.

Parte do grupo realiza um protesto há 130 dias em frente à usina, e chegaram a fechar a Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu a Ciudad del Este. No ano passado, Mário Benítez vetou um projeto do Congresso paraguaio que fixava a indenização a 15 mil ex-construtores em valor equivalente a R$ 5 bilhões.



“Na luta, nós trouxemos até aqui para ver se o presidente, o companheiro Lula, nos dá uma força, tendo em vista que a identidade da empresa é binacional. Os sócios são os governos brasileiro e paraguaio”, disse Rolon. Ela questiona ainda que o tema da imigração não esteve presente na agenda de Maduro e que o governo venezuelano considere vender energia quando não é autossuficiente no setor.

