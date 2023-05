Subsídio a empresas de ônibus tem tramitação acelerada na Câmara de BH

440

Celeridade na apreciação do projeto é justificada como pressa para reduzir as passagens na capital (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press) A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) deu mais um passo para acelerar a apreciação do Projeto de Lei 538/2023, que prevê o pagamento de subsídio às empresas de ônibus da capital. Nesta terça-feira (30/5), o presidente da casa, Gabriel Azevedo (sem partido), protocolou um requerimento para que a proposta, de autoria da prefeitura, tramite de forma conjunta em três comissões do Legislativo Municipal e possa ir mais rapidamente para votação em plenário.









A busca pela celeridade no processo acontece após acordo entre o prefeito Fuad Noman (PSD) e Gabriel Azevedo na última semana . O PL ficou quase dois meses parado na Câmara. Um dos pontos que travava o projeto no Legislativo era a indefinição sobre a relação entre o valor do subsídio e o preço das passagens após uma eventual aprovação da proposta. Ficou definido que o repasse às concessionárias será de R$ 512 milhões para que a tarifa volte aos R$ 4,50 cobrados antes do aumento em vigor desde 23 de abril.









O PL do subsídio ainda deve ser votado em dois turnos na Câmara Municipal e a previsão é que ele seja aprovado ainda em junho. Antes de ir a plenário, o projeto deve passar pelas comissões temáticas e a decisão de juntar a apreciação nesta etapa do trâmite é apontada como medida para acelerar a redução no valor cobrado nos coletivos.