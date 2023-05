Impacto do aumento da tarifa é tema de audiência pública na Câmara de BH

440

Passageiros pagam R$ 6 na tarifa em BH desde 23 de abril (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA) Os impactos do aumento da passagem de ônibus na capital mineira serão tema de audiência pública nesta terça-feira (30/5), na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). Desde 23 de abril, a tarifa dos coletivos na cidade teve aumento de 33,3%, saindo de R$ 4,50 para R$ 6.









De acordo com o movimento Tarifa Zero, o impacto no orçamento dos usuários do transporte coletivo da capital ainda não foi mensurado, mas é possível afirmar que a exclusão social e a segregação espacial na cidade aumentaram durante a vigência da passagem a R$ 6. Segundo o grupo, as empresas de ônibus já arrecadaram mais de R$ 50 milhões durante o período.





Após uma série de reuniões e desacertos entre a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e a Câmara Municipal, na última semana, o prefeito Fuad Noman e o presidente da casa legislativa, Gabriel Azevedo (sem partido), entraram em acordo para que a tarifa retorne a casa dos R$ 4,50





A medida, no entanto, só deve entrar em vigor a partir de julho. Isso porque é necessário respeitar os trâmites burocráticos da Câmara, que deve aprovar o Projeto de Lei (PL) 538/2022, que prevê o pagamento de um subsídio para as empresas de ônibus em troca de viabilizar a redução tarifária. Executivo e Legislativo chegaram ao valor de R$ 512 milhões de repasse às concessionárias para que seja possível o retorno ao valor antigo das passagens.