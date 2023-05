Pesquisa Opus/EM: Engler e Viana herdam votos de Nikolas em BH

Num dos cenários pesquisados, Nikolas lidera com 15%. Já em outro cenário, sem o deputado federal, Viana assume a liderança com 11%. Engler, que substitui o correligionário na disputa, tem 4%.

Na sequência, os demais candidatos que herdam os votos de Nikolas são: João Leite (PSDB), com 9%; Eduardo Costa (Cidadania) e Marcelo Aro (PP), com 7% cada; Mauro Tramonte (Republicanos) com 5%; Paulo Brant (PSDB), com 3%; além de Alexandre Silveira (PDT), Duda Salabert (PDT) e Gabriel Azevedo (sem partido) com 2%, cada.