O fato de que Deltan tenha sido liquidado por unanimidade no TSE e, ainda mais absurdo, Arthur tenha sido cassado na ALESP é prova da fraqueza política da direita. Voto popular e apoio não são suficientes. Existe um sistema político, sim, e ele nos é hostil.



Acordem pra vida. %u2014 Ricardo Almeida (@ricardo_mbl) May 17, 2023 Bolsonaristas e membros do Movimento Brasil Livre (MBL) entraram em discussão nas redes sociais nesta quarta-feira (17/5) após a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Apoiadores do ex-presidente criticam o grupo por não ter apoiado abertamente a reeleição de Jair Bolsonaro (PL), enquanto eles traçam um paralelo com a decisão do TSE e “erros” da gestão passada do planalto.





Deltan cai e bolsonaristas querem culpar o MBL.

Vídeo do @RenanSantosMBL pic.twitter.com/SEig0pYWOh %u2014 MBL - Movimento Brasil Livre (@MBLivre) May 17, 2023 Renan Santos, também coordenador do movimento, postou um vídeo afirmando que os bolsonaristas, que estão criticando o grupo por não ter se posicionado favorável ao ex-presidente na época da eleição, não entendem que é uma decisão do Poder Judiciário e que não tem relação com o poder Executivo.