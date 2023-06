TSE marca julgamento do caso que pode tornar Bolsonaro inelegível

Jair Bolsonaro será julgado por reunião com embaixadores em julho do ano passado (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para às 9h do dia 22 de junho o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que pode torná-lo inelegível. A ação vai avaliar a reunião do dia 18 de julho do ano passado, com embaixadores estrangeiros para atacar o processo eleitoral brasileiro e o uso de empresa estatal para ato de campanha.