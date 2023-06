Rogério Corrêa para Marcos do Val : 'Manja de outras coisas'

440

Deputado afirmava que todos os vândalos do 8 de janeiro eram bolsonaristas (foto: TV Senado/Reprodução) O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), vice líder do governo na Câmara, respondeu, nesta terça-feira (6/6), a provocações do senador Marcos do Val (Podemos-DF), que tentava interromper sua fala durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro.









A fala do petista sofreu ruído de parlamentares que tentaram interrompê-lo, entre eles, Marcos do Val. “O senador não manja de nada, manja só de outras coisas. Poderia ficar em silêncio”, ironizou Rogério Correia.