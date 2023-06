Nikolas sobre relatora da CPMI: 'Não consegue ouvir a verdade'

440

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) demonstrou indignação com os trabalhos da relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques do 8 de janeiro, Eliziane Gama (PSD-MA), que apresentou o plano de trabalho do colegiado nesta terça-feira (6/6).



Para Nikolas, o elogio de deputados petistas ao documento que rege o funcionamento do colegiado demonstra as "falhas". O parlamentar mineiro ressalta que Eliziane é parcial na sua condução da relatoria.

“Isso não é ataque de sexo porque ela é mulher, pelo contrário. Tem que parar de usar o sexo como escudo de não conseguir ouvir a verdade. Infelizmente a mesa necessita ter imparcialidade e a gente não vê isso na relatora”, destacou, reclamando que a senadora já rotulou os vândalos do 8 de janeiro de “bolsonaristas golpistas”.

Nikolas também diz que o Plano de Trabalho está completamente “enviezado”, com fatos que fogem a ordem cronológica dos atos antidemocráticos

Nikolas ainda disse que elogio de petistas ao plano de trabalho é prova das falhas do documento (foto: TV Senado/Reprodução) “O plano se tem pedido de escopo de investigação, algo que foge da cronologia dos fatos, colocando aqui a atuação do ex-ministro Anderson Torres em relação a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Se tem, por exemplo, como alvo da investigação, as manifestações públicas de agentes públicos contra o resultado das eleições”, explicou Nikolas.

Para o deputado mineiro não existe relação entre as publicações de parlamentares sobre as eleições com os atos do 8 de janeiro. “Antes não podíamos questionar o Lockdown, depois não se poderia questionar a obrigatoriedade da vacina, depois o resultado das eleições. Até quando? Daqui a pouco você não pode questionar a privação da sua liberdade”, continuou.