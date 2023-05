Quem assume a vaga aberta com cassação de Dallagnol

440

Deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) acompanhado de deputados bolsonaristas como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Júlia Zanatto (PL-SC), Caroline de Toni (PL-SC) e outros (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) A vaga na Câmara dos Deputados que era do agora ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) ficará com o pastor Itamar Paim (PL-PR), conforme decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), nesta quarta-feira (17/5).





Apesar de os votos do ex-procurador da Lava-Jato ficarem com o partido, os candidatos do Podemos no estado não atingiram 10% do quociente eleitoral. Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) foi o segundo mais bem colocado, com 11.925 votos. Itamar recebeu 47.052 votos.





O ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato pediu desligamento do Ministério Público em 2021.





"Quem pretensamente renuncia a um cargo (direito a princípio conferido pelo ordenamento jurídico) para, de forma dissimulada, contornar vedação estabelecida em lei (impossibilidade de disputar eleição para o cargo de presidente de tribunal), incorre em fraude à lei", argumentou Benedito.