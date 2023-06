Nando Reis: 'vivemos um quadro aterrador nos últimos quatro anos'

O músico Nando Reis teceu críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sem citar nominalmente o político, durante um discurso no terceiro show da turnê de reencontro dos Titãs em São Paulo, neste domingo (18/6).

Em uma fala que antecedeu o clássico "Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas", Nando afirmou que as músicas compostas na década de 80 ainda representam acontecimentos do país atual.