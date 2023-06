Bolsonaro sobre julgamento: 'Sabemos que os indicativos não são bons'

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será julgado por seus ataques ao sistema eleitoral brasileiro em reunião com embaixadores. Caso condenado poderá ficar inelegível por oito anos (foto: EVARISTO SA / AFP) Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, no último sábado (17/6), que não está esperançoso sobre o julgamento da próxima quinta-feira (22/6) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que irá decidir sobre a possível inelegibilidade dele por oito anos por abuso de poder político e dos meios de comunicação.





"Obviamente não quero perder os direitos políticos. A gente quer continuar vivo contribuindo com o país. (...) Nós temos esse problema agora. Até mesmo uma condenação de inelegibilidade porque me reuni com embaixadores antes do período eleitoral. Vamos enfrentar isso no dia 22 agora. Já sabemos que os indicativos não são bons, mas eu estou tranquilo", afirmou o ex-militar em evento do Partido Liberal em Jundiaí, no interior de São Paulo.









Para justificar sua fala sobre o sistema eleitoral brasileiro, o então presidente mostrou imagens de suas motociatas. Ele também falou sobre um inquérito de 2018 aberto pela Polícia Federal sobre um ataque hacker ao site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O encontro foi alvo de denúncia do PDT que acusou o então candidato à reeleição de propagar mentiras sobre o funcionamento das urnas. Na época, o TSE, apresentou divulgou notas em que afirma que o ataque não representou risco à integridade das eleições, que o código-fonte passou, posteriormente ao ataque, a diversos testes, e que, pelas urnas não serem conectadas à internet, elas não podem ser acessadas ou invadidas.





Ainda no sábado, Bolsonaro voltou a levantar suspeitas sobre o pleito de 2022, no qual foi derrotado.





"Houve as eleições, que eu acho que todo mundo pode questionar, mas para o STF e o TSE não pode questionar. Não pode falar nada de eleições. Eu acho que pode, mas não podemos falar nada. Eu acho que é página virada", lamentou.