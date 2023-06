Bolsonaro se desculpa por fake news sobre vacina da COVID: 'Equívoco meu'

"Em relação a uma conversa no dia de ontem (17/6), na cidade de Jundiaí (SP), sobre a existência de óxido de grafeno na vacina de tecnologia mRNA, houve um equivoco da minha parte. Como é de conhecimento público, sou entusiasta do potencial de emprego do óxido de grafeno, por isso inadvertidamente relacionei a substância com a vacina, fato desmentido em agosto de 2021. Mais uma vez lamento o falado e peço desculpas", publicou neste domingo (18/6).