Relatora da CPMI do 8/1: Bolsonaro será convocado só se houver necessidade

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será convocado para a comissão se "houver necessidade".

Eliziane Gama é a relatora da CPMI do 8/1

Em entrevista ao Poder360, a relatora disse que vai avaliar a convocação do ex-presidente conforme os trabalhos forem ocorrendo.

"Nós temos 180 dias e estamos numa primeira fase. A convocação do ex-presidente só será materializada se houver necessidade. Se houver necessidade, é claro, a gente não vai prevaricar. Não deixarei de buscar essa convocação, mas isso aí é o rito processual. O acesso às informações que nos dará essa possibilidade ou não. Se for necessário, virá. Se não for necessário, não virá", pontuou.