CPMI do 8/1: ex-diretor da PRF Silvinei Vasques será o primeiro a depor

Vasques foi exonerado no fim do mandato de Bolsonaro (foto: Carolina Antunes/PR) O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques será o primeiro convocado a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga o ataque às sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, segundo afirmou a relatora do colegiado, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), em entrevista à GloboNews.









Silvinei Vasques é investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) em razão da atuação da sua PRF em operações nas estradas durante o domingo do 2º turno das eleições de 2022. Na época a polícia realizou mais de 500 operações envolvendo o transporte de eleitores, mesmo sendo vetado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. A maioria ocorreu em estados do Nordeste.





Eliziane Gama também confirmou que no dia 22 de junho, o colegiado vai ouvir George Washington de Oliveira Sousa, envolvido em uma tentativa de explosão no Aeroporto de Brasília, no fim do ano passado. No mesmo dia, será ouvido Valdir Pires Dantas, perito da Polícia Civil do Distrito Federal que investigou a tentativa de atentado.





Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Braga Netto, ex-ministro da Defesa;

General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens;

Elcio Franco, ex-secretário do Ministério da Saúde.