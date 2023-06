CPMI do 8/1: Torres confirma presença; defesa quer 'expor verdades'

Torres chegou a ser preso em janeiro sob acusação de omissão nos atos (foto: EVARISTO SA/AFP)

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres comparecerá à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Segundo a defesa do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, a presença dele será importante para "expor a verdade". Torres foi convocado pela CPMI e deve ser ouvido na semana que vem. Ele é suspeito de ter sido conivente e omisso nos atos antidemocráticos.