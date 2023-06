Lula sobre casas de 15 m²: 'Daqui a pouco vamos construir poleiros'

440

Programa da prefeitura de Campinas foi alvo de confusão com o "Minha casa, minha vida" (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou nesta segunda-feira (19/6) a segunda edição do Conversa com o Presidente, entrevista ao vivo transmitida em suas redes sociais e pela TV Brasil, previsto para ocorrer semanalmente. No programa, Lula comentou a reunião ministerial realiza na última quinta (15/6), a realização da COP 30 no Brasil e sua viagem à Europa. O presidente criticou ainda um programa de casas populares de 15 m² lançado pela prefeitura de Campinas, São Paulo."É preciso discutir as palafitas. É preciso discutir o processo de degradação que mora o ser humano. Aquele negócio do prefeito de fazer uma casa de 15 m²... Se essa moda pega, fazer casa de 15 m², daqui a pouco estaremos construindo poleiros para que o povo possa morar. É o absurdo do absurdo", afirmou Lula durante a entrevista, transmitida dos fundos do Palácio da Alvorada.

A prefeitura de Campinas lançou um programa que prevê a construção de casas populares de 15 m², o que vem sendo alvo de críticas pelo tamanho das moradias. Algumas construções já estão em andamento.





Reunião para "harmonizar"



Sobre a reunião ministerial, Lula disse que o encontro "deu uma harmonizada" na equipe do governo e, se os ministros não se reúnem, "cada um começa a falar uma coisa, a responder uma fofoca de jornal". Ele reforçou ainda que a divulgação de medidas deve ser centralizada na Secretaria de Comunicação Social (Secom), chefiada pelo ministro Paulo Pimenta.

"Foi a melhor reunião que eu já fiz, porque eu queria ouvir todos os ministros e ministras. Eu queria ouvir aquilo que eles fizeram, que eles estão se propondo a fazer e o que falta para eles entregarem a proposta completa daquilo que eles vão fazer até o dia 31 de dezembro de 2026", disse o presidente.

Ao comentar a realização da COP 30 em Belém, do Pará, em 2025, Lula declarou que a cidade será preparada para receber o evento nos próximos anos, incluindo a rede hoteleira e adaptação para que os rios recebam navios de turismo.

Lula também falou sobre sua viagem à Europa, à qual embarca na noite desta segunda. Sobre o encontro com o papa Francisco, em Roma, o presidente disse que ambos devem conversar sobre a possibilidade de paz na guerra entre Rússia e Ucrânia, e sobre o combate à fome e à desigualdade.

Lula estará ainda, durante a viagem, com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e depois irá à França para participar da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, em Paris. O presidente se reunirá ainda com o homólogo francês, Emmanuel Macron.