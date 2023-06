Presidente da CPI chama depoente de 'mula de terrorista'

O depoente confirmou que ele teme pela segurança dos seus familiares; mãe, esposa grávida e dois filhos; e afirmou que irá falar o que sabe para as autoridades responsáveis pela investigação, sem que seja divulgado.

Por fim, o vigilante afirmou que havia pedido uma marmita para o bolsonarista pois, quando ele chegasse ao presídio, não teria mais comida. O deputado afirmou que iria comer da mesma comida e relembrou que já havia sido preso por movimentos grevistas e que sabe "como aquela comida é ruim".

Presidente da CPI dos Atos Antidemocráticos, deputado distrital Chico Vigilante (PT), conversa com depoente Alan Diego dos Santos sobre sua segurança (foto: Reprodução/TV Câmara Distrital)

Alan foi preso em janeiro deste ano depois de participar da tentativa de explosão de um caminhão-tanque próximo ao aeroporto da capital do país. Ele confessou à Polícia Civil (PC) que recebeu o artefato que seria colocado no veículo em frente ao Quartel General do Exército, onde apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estavam acampados. Ele preferiu não falar quem entregou a bomba para ele, por receio da sua segurança.