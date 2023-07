Jean Wyllys volta ao Brasil após quatro anos 'exilado'

440

Jean Wyllys deixou o Brasil em 2019 após sofrer com ameaças (foto: Reprodução/Redes Sociais) O ex-deputado federal Jean Wyllys retornou ao Brasil, nessa sexta-feira (30/6), após um período de quatro anos “exilado” na Espanha. Ele desembarcou à noite em São Paulo e depois seguiu rumo a Brasília, onde pretende “contribuir” com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).









O ex-parlamentar também era erroneamente associado ao atentado sofrido por Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018, quando sofreu uma facada em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Ao longo dos últimos quatro anos, ele também havia sido alvo de outras fake news e chegou a ganhar processos na justiça.





Ao chegar na capital federal, Wyllys, que é militante LGBTQIA+, postou uma foto na frente do Palácio do Planalto iluminado pelas cores da bandeira da comunidade. “Cores vivas: o meu Brasil não é só verde-anil e amarelo! Já em Brasília, no palácio onde despacha meu presidente Lula”, disse.





O cargo de deputado deixado em 2019 havia sido ocupado pelo suplente David Miranda (PSOL-RJ), também militante LGBT, que morreu no início de maio após nove meses internado em uma UTI.

Primeira-dama celebra retorno

A primeira-dama Janja da Silva celebrou e anunciou a volta do amigo Jean Wyllys. Os dois haviam se encontrado em abril, durante a agenda de Lula em Madri. O casal presidencial tirou fotos com o parlamentar.





“Nada como a sensação de voltar pra casa. Seja bem-vindo de volta, Jean Wyllys”, disse Janja em uma publicação com imagens do ex-deputado.