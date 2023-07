Lula sobre Ministério da Saúde: 'Escolha pessoal do presidente'

440

Presidente sancionou a lei do Mais Médicos nesta sexta-feira (14/7) (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a garantir que não troca a ministra da Saúde, Nísia Trindade, cujo cargo está na mira do centrão, nesta sexta-feira (14/7). O petista ressaltou que a escolha da chefia da pasta foi pessoal e é inegociável.









Lula ainda criticou a extinção do programa durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Era uma coisa tão importante para a sociedade que eu não imaginava que presidente qualquer pudesse simplesmente dizer que esse programa não vai mais acontecer, sem dizer o que ia colocar no lugar", afirmou.





Bolsonaro acabou com o programa em 2019, logo no primeiro ano de mandato, anunciando o substituto “Médicos pelo Brasil”, mas só anunciou a contratação de profissionais em 2022, após a passagem de três ministros da saúde e uma gestão conturbada da pandemia de Covid-19. Na época, o ex-presidente chegou a dizer que o salário dos médicos contratados no programa criado por Dilma Rousseff (PT) era desviado para Fidel Castro.