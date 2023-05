Lula: Nísia pode ser a 'melhor ministra da história'

Durante a cerimônia de relançamento do programa Brasil Sorridente, no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (8/5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “rasgou” elogios à sua ministra da Saúde, Nísia Trindade. O petista lembrou do processo de escolha da chefia da pasta e afirmou que a ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) pode vir a se tornar a melhor ministra da história do Brasil. Durante a cerimônia de relançamento do programa Brasil Sorridente, no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (8/5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “rasgou” elogios à sua ministra da Saúde, Nísia Trindade. O petista lembrou do processo de escolha da chefia da pasta e afirmou que a ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) pode vir a se tornar a melhor ministra da história do Brasil.









“Eu descobri uma companheira que não é médica, que é cientista política, e que dirigiu com maestria a Fiocruz por seis anos. Foi lá que eu fui buscar essa mulher para dirigir a saúde desse país. (...) E eu quero que a Nísia trate a saúde do povo brasileiro com muita paixão, porque esse gente não vai esquecer que a primeira mulher ministra da Saúde pode se transformar na melhor ministra da Saúde que esse país teve”, continuou o presidente.





Lula também fez questão de lembrar que Nísia Trindade não foi escolhida com base em pressão de partidos políticos, nem de outros profissionais da saúde. “Você está aqui pelo seu mérito e capacidade de gerenciar a Fiocruz. Foi isso que levou você a ser ministra da Saúde”.

‘Cuidar do povo é investimento’

Lula fez questão de lembrar que Nísia não foi escolhida com base em partidos políticos (foto: Ricardo Stuckert/PR)

Lula também comentou as críticas de opositores que afirmam que a quantidade de programas sociais se tornaram "gastos excessivos". O presidente destacou que para ele não existem "gastos" quando se trata do bem-estar da população, apenas "investimentos". "Qualquer dinheiro para cuidar do povo é investimento, e se a gente não fizer essa opção, não resolvemos o problema", finalizou.





O programa Brasil Sorridente , de acordo com o governo, vai garantir acesso universal, justo e contínuo aos serviços de atendimento odontológico, contemplando 805 municípios, com 3,7 mil novas equipes e 630 serviços inéditos em unidades de atendimento.





Com o relançamento, 85 cidades passarão a receber serviços odontológicos de forma gratuita e inédita. Ao todo, a cobertura chegará a 111,6 milhões de pessoas