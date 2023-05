Brasil Sorridente: Lula sanciona política de saúde bucal no SUS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relançou, durante cerimônia no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (8/5), o programa Brasil Sorridente. Dentro do evento, será sancionado o projeto de lei que inclui a Política Nacional de Saúde Bucal na Lei Orgânica da Saúde. De acordo com o governo, a ação vai garantir acesso universal, justo e contínuo aos serviços. O atendimento odontológico contemplará 805 municípios, com 3,7 mil novas equipes e 630 serviços inéditos em unidades de atendimento.









Fontes ministeriais informaram ao Correio que a expectativa do presidente Lula, ao priorizar o programa, é garantir que pessoas em vulnerabilidade social consigam garantir a entrada no mercado de trabalho. “Afinal, um sorriso abre portas”, justificou o chefe do Executivo.





Alcance

Nas novas diretrizes o governo rodará o país com 10 unidades odontológicas móveis. O objetivo é levar os serviços para locais de difícil acesso. Serão 19 novos Centros de Especialidades Odontológicas espalhados pelo país e 552 novos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD) para ampliar a implantação de próteses dentárias.





O programa existe desde 2004 e, por causa da lei aprovada em 2017 no Congresso Nacional, os serviços devem ser oferecidos de forma contínua pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que foi deferido no governo de Jair Bolsonaro (PL).