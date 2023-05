PT notifica Google por algoritmo induzir buscas de 'Lula' e 'corrupção'

Algoritmo do Google induz buscas de 'Lula corrupção' (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O Partido dos Trabalhadores (PT) enviou, neste domingo (7/5), uma notificação extrajudicial ao Google Brasil Internet LTDA., após internautas identificarem que o algoritmo induz as buscas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à corrupção. Ao pesquisar as palavras “Lula” e “Coroação”, a própria plataforma interpreta que o usuário cometeu um erro e corrige para “Lula corrupção”.