Haddad embarca para o Japão para reunião do G7

Ministro participará de reuniões sobre macroeconomia dos países emergentes e encontros bilaterais com EUA, Índia e Japão (foto: Fabrice COFFRINI / AFP)



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, embarca para Tóquio, capital do Japão, nesta segunda-feira (08/05) para participar como convidado da reunião do G7 na sexta-feira (12/05). A viagem marca a primeira participação de um ministro da Fazenda brasileiro no encontro e mostra a relevância do Brasil no cenário internacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, embarca para Tóquio, capital do Japão, nesta segunda-feira (08/05) para participar como convidado da reunião do G7 na sexta-feira (12/05). A viagem marca a primeira participação de um ministro da Fazenda brasileiro no encontro e mostra a relevância do Brasil no cenário internacional.







Haddad tem presença confirmada em todas as sessões. Entre os temas abordados estão o futuro do Estado de bem-estar social, a macroeconomia dos países emergentes, e o desafio do financiamento. Haddad também se encontrará com a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen para discutir a reforma do Banco Mundial, e com o economista Joseph Stiglitz, para debater a política industrial verde.





Além disso, o ministro se reunirá com a ministra indiana Nirmala Sitharaman para discutir a sucessão da presidência do G20. Em 1 de dezembro deste ano o Brasil assumirá a presidência rotativa deste grupo, que reúne as principais potências econômicas mundiais, atualmente presidido pela Índia.