Brasil quer liderar o combate mundial ao racismo

A ministra Anielle Franco firmou o maior acordo internacional até o momento de enfrentamento à discriminação racial (foto: José Cruz/Agência Brasil - 31/2/23)

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, deu na semana passada um dos passos mais importantes até o momento para a retomada de acordos de combate ao racismo em nível internacional. Em Salvador (BA), ela assinou a retomada do acordo do Plano de Ação Conjunta para Eliminar a Discriminação (Japer, na sigla em inglês) com os Estados Unidos. O governo americano foi representado pela embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, que esteve no Brasil.

Desde que assumiu, Anielle vem tecendo uma rede de acordos de combate ao racismo em suas viagens internacionais. Além dos Estados Unidos, a ministra esteve ainda em Portugal e na Espanha, onde firmou o mesmo compromisso.

Salvador foi a sede da primeira versão do pacto, em 2008. Anielle lembrou que o documento “ficou sem avanços por anos”. Ao comentar o pacto, ela também destacou o trabalho que vem fazendo com outros países. “O Brasil, a partir de todas as articulações internacionais, também vem se tornando uma referência de políticas pela igualdade racial”, pontuou a ministra.

Cooperação e reconhecimento

Segundo a declaração conjunta divulgada pelos dois países, representantes das nações farão uma reunião em Brasília, no dia 23, para discutir de forma mais aprofundada os termos do acordo. No geral, o Japer abarca a cooperação entre universidades historicamente negras; o reconhecimento, pelos EUA, da Rede Internacional de Cidades Anti-Racistas, lançada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes; apoio dos EUA a projetos brasileiros; e um esforço conjunto pela preservação do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro.



O governo americano também anunciou, no âmbito do acordo, um aporte de US$ 500 mil para inclusão de comunidades marginalizadas e carentes do Brasil.

A embaixadora norte-americana Thomas-Greenfield comentou que estava ansiosa pela retomada do acordo de cooperação contra o racismo. “Este é um acordo que a ex-secretária de Estado Condoleezza Rice assinou com o Brasil, há quase 15 anos. E nós duas concordamos que está na hora daquele acordo ser revitalizado”, explicou Greenfield.



“Estamos ansiosos para trabalhar com o Brasil nessa questão. Aprendendo com a experiência brasileira, mas também compartilhando com o Brasil a nossa experiência em lidar com o racismo”, acrescentou.