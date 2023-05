Por que Lewis Hamilton usou capacete de arco-íris no GP de Miami?

Lewis Hamilton usa sua visibilidade para defender causas sociais dentro e fora das pistas (foto: Mercedes/Divulgação)

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton usou um capacete com as cores do arco-íris durante os treinos para o Grande Prêmio (GP) na tarde desta sexta-feira (5/5), em Miami (EUA). A atitude é uma resposta às políticas anti-LGBTQIA+ implementadas por Ron DeSantis, governador da Flórida.