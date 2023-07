Mega Drive que pode ser de brasileira é encontrado no lixo na Irlanda

438

Brasileiro viraliza nas redes sociais ao encontrar Mega Drive personalizado no lixo na Irlanda (foto: Twitter/Reprodução)

Um homem, identificado nas redes sociais como Felipe, encontrou um Mega Drive, video game que foi febre na década de 1990 no Brasil, em uma lixeira em Dublin, na Irlanda. Em uma publicação no Twitter, o brasileiro, que mora no país da Europa, contou a descoberta e despertou a curiosidade dos internautas.





eu achei um mega drive no lixo. e ele foi feito especialmente para marina tonelli????? quem é marina tonelli? como o mega drive personalizado dela veio parar na minha lixeira de recicláveis? em dublin??? pic.twitter.com/JEykQ8AxsH %u2014 felipe (@seufelipe) July 3, 2023







A postagem, que já alcança 3,5 milhões de visualizações, contém a foto do aparelho encontrado com o nome de Marina Tonelli gravado, o que indica ter sido personalizado para ela. A partir daí apresentou-se a possibilidade da dona do aparelho ser brasileira. Na legenda, o homem enfatiza a surpresa em ter encontrado o item em sua lixeira e incita a curiosidade das pessoas para desvendar o mistério.





Intrigados, internautas fizeram um movimento em massa para tentar encontrar a possível dona do Mega Drive. Diversas pessoas buscaram em suas redes sociais contas de mulheres com o nome de Marina Tonelli, mas ainda sem sucesso.









Nos comentários da publicação, não faltaram pessoas curiosas querendo se manter informadas com os desdobramentos do mistério. “Em breve podcast sobre o mistério do master system”, disse um homem. “Lá vem um novo podcast do Chico Felitti”, disse outro.





Houve também aqueles que iniciaram uma busca pela dona do Mega Drive: “Procura-se Marinas Tonelli”, disse um internauta. “Temos que encontrá-la e devolver a bela e doce lembrança”, disse outro. “haha guarda isso, eu se me chamasse marina tonelli pagava boas moedas por um mega drive feito especialmente pro meu nome”, sugeriu outro.









Diversas pessoas encontraram mulheres que se chamam Marina Tonelli e enviaram os dados a Felipe torcendo para que a possível dona brasileira finalmente fosse encontrada e informasse o que realmente aconteceu. Porém, Felipe voltou à publicação para avisar que a tentativa não tinha funcionado: “A Marina Tonelli que vocês acharam no insta, com a foto com um mega drive me respondeu por mensagem. Não é mesmo ela. O mega dela tá lá a salvo”.

Com isso, internautas ficaram ainda mais chocados ao saber que existem outras 'Marinas Tonellis' com o mesmo aparelho. “Encontraram outra Marina Tonelli com um Mega Drive personalizado. Qual a chance disso acontecer sendo q o nome e sobrenome não são tão comuns!?”, indagou um homem.





“Estou presa nessa história aguardando updates. P.s. no banco onde trabalho a gente tem um nome "fantasma" para fazer teste nas coisas. Todos os testes de cartões, apps etc saem com um nome específico. Será que a Marina Tonelli seria o nome teste do mega drive?”, disse uma internauta, suscitando o mistério.





“Seu eu do futuro mandou fazer e mandou de volta no tempo pra vc ir procurar essa menina, se apaixonar, casar e ter filhos”, brincou um perfil.





Por outro lado, há aqueles mais céticos quanto à situação. Um perfil deu uma suposta explicação para o ocorrido, o que despertou certa revolta em alguns dos usuário do Twitter, já que a explicação acaba com o brilho no olhar daqueles que gostariam de ouvir uma boa história. Confira:

Gnt, a Tectoy fez um lançamento que era possível gravar o nome no aparelho, alguma Marina o fez, foi embora pra Dublin (o q mais tem é brasileiros em Dublin), descartou o videogame e esse cidadão encontrou. O q tem de extraordinário nessa história? pic.twitter.com/8EOwcCIxki %u2014 Flinoc (@flnbtunoc) July 4, 2023