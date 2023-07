Mulher compra fantasia de herói e fica indignada com o traje recebido

438

Mulher se surpreende com fantasia que comprou pela internet e viraliza nas redes sociais (foto: Reprodução/TikTok)

Usar uma fantasia daquele herói que você gosta pode ser muito divertido. Pensando nisso, uma internauta encomendou pela internet um traje do Homem-Aranha na versão preta. Porém, ao receber o traje ela se deparou com uma fantasia diferente da esperada. Nicole Picon recebeu a roupa preta, como pediu, e uma máscara vermelha, destoando completamente o look. Na internet, ela publicou um vídeo indignada.

Apesar de a jovem não se conformar, a maneira como ela conta o ocorrido no vídeo possui um teor engraçado e acabou divertindo os internautas. A publicação, que até a manhã desta terça-feira (4/7) alcançou mais de um milhão de visualizações, rendeu muitos comentários. Aos risos, muitas pessoas compartilharam ter adorado o vídeo.





“Eu soltei uma risada tão gostosa”, disse um perfil. “Que vídeo ótimo”, disse outro. “kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk obrigada, moça! Me tirou uma risada sincera”, comentou uma mulher. “Como eu ri kkkkkkkkkkkkkkk não é possível”, comentou um homem.





No Twitter, o vídeo também repercutiu. O compartilhamento feito por um perfil recebeu mais de 2 milhões de visualizações e quase mil comentários. Entre eles, internautas se divertiram e disseram até que pode virar tendência.





“‘Piu piu"' a lenda não saiu do personagem 1 seg”, comentou uma pessoa no Twitter. “não deu pra fazer a máscara com o orçamento hahahah”, brincou outra.





Outro internauta até brincou que a fantasia foi vendida por Perigo, icônico personagem do seriado norte-americano ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, que vendia produtos falsificados alegando serem da melhor qualidade.