Padre joga vôlei de batina com adolescentes em escola e viraliza

438

Às vésperas das férias de julho, uma escola de Cuiabá (MT) reuniu os estudantes para assistir a uma partida de vôlei. Na quadra, junto com alunos mais velhos, a diretora da instituição reforçava um time. Do outro lado, um padre. O religioso é aplaudido pelos alunos e tem uma performance invejável.

O vídeo foi publicado por uma das alunas da escola estadual em que a partida aconteceu e as imagens logo viralizaram. O que mais chamou a atenção é o talento do padre Tony Moreira Peregrino, que corre atrás da bola, salta, faz bloqueios, recepções e ataques na partida. Tudo isso trajando uma batina.

A performance do religioso com batina e tudo fez os alunos vibrarem gritando 'padre, padre' (foto: Reprodução / TikTok)

Em um momento, um coro de estudante vibra com um ponto feito pelo sacerdote gritando “padre, padre”. Nos comentários do TikTok os internautas brincam com a participação do padre. “Em nome do Pai e do vôlei, amém”, comentou um perfil.

“Saque abençoado”, disse outro. “O padre dando a vida no vôlei”, declarou um. “Coisas que fazem valer a pena ser brasileiro”, observou outro comentário

Em seu perfil nas redes sociais, o religioso compartilhou o vídeo, dizendo que estava em uma missão. “Anunciando a verdadeira alegria da nossa juventude!”, publicou na legenda.

Ele ainda recebe um abraço coletivo das crianças e adolescentes e canta com os alunos uma música religiosa. No post, o padre ainda diz que busca participar de atividades com jovens para que eles sintam o amor de Cristo.



Apesar de não ser uma escola ligada a alguma igreja, a instituição conta com Ensino Religioso em sua grade de disciplinas, como é possibilitado pelo Plano Nacional de Educação. Os comentários ainda ressaltam que o padre é figurinha carimbada nos eventos escolares e que a diretora do colégio é conhecida por ser religiosa.